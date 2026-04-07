Chân dung Giám đốc Đào Thị Thu Hoài SN 1981 đang bị công an điều tra

Ngày 7/4, Công an TP.HCM cho biết trên báo Người lao động rằng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đào Thị Thu Hoài (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Du học GLOBAL (trụ sở tại phường Bến Thành, Quận 1).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty GLOBAL được thành lập từ năm 2018. Trong thời gian đầu, Hoài đã thực hiện thành công nhiều hồ sơ du học, tạo dựng được uy tín nhất định trong ngành tư vấn. Tuy nhiên, kể từ năm 2023, do túng thiếu và cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoài bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ chính những khách hàng tin tưởng tìm đến mình.

Để lấy lòng tin của khách hàng có nhu cầu đưa con em sang Mỹ, Úc, Canada, Hoài vẫn ký kết "Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học" trọn gói. Sau khi nhận tiền, đối tượng thực hiện một số bước thủ tục ban đầu như liên hệ với các tổ chức giáo dục nước ngoài, chuyển phí đặt cọc giữ chỗ.

Chân dung đối tượng Hoài. Ảnh: Báo NLĐ

Khi phụ huynh kiểm tra trên website của trường và thấy tên con em mình có trong danh sách sinh viên tương lai, sự tin tưởng được xác lập. Đây cũng là lúc Hoài bắt đầu tung ra các lý do như: đóng phí học ngoại ngữ, phí làm VISA... để yêu cầu khách hàng chuyển tiền liên tục.

Nghiêm trọng hơn, đối với những du học sinh đã sang nước ngoài thành công từ trước, Hoài cố ý giữ lại các tài khoản email của học viên trái quy định. Đến kỳ đóng học phí, Hoài kê khống giá trị thực tế rồi cam kết hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ngoại tệ để nộp cho trường. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều bị Hoài chiếm đoạt. Nhiều học sinh đã nhận được cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và đối mặt với nguy cơ bị buộc thôi học, trục xuất về nước.

Theo tờ Tuổi Trẻ, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã xác định được 4 bị hại trực tiếp với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 3,6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào từng là nạn nhân của Đào Thị Thu Hoài và Công ty GLOBAL nhanh chóng liên hệ để phối hợp làm việc.

Thông tin tiếp nhận tố giác:

Địa điểm: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM – Số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Quận 4.

Số điện thoại: 069.318.7783

Điều tra viên thụ lý: Phạm Huỳnh Tùng (SĐT: 090.667.7434).