Nam sinh lớp 7 bị chủ quầy tạp hóa hành hung: Hé lộ cuộc trao đổi giữa 2 bên

Theo Hương Trà | 07-04-2026 - 22:18 PM | Xã hội

Nam sinh bị đánh về nhà với nhiều biểu hiện đau ở đầu, vùng mặt nên gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám và trình báo cơ quan chức năng.

Một đoạn camera an ninh ghi lại cảnh chủ cửa hàng tạp hoá hành hung nam sinh lớp 7 đang là chủ đề bàn luận nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, một nam sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hoá thì bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt. Chứng kiến sự việc, một phụ nữ đứng gần đó đã tìm cách can ngăn.

Được biết, người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là chị H. - mẹ nam sinh bị đánh trong clip. Chia sẻ trên VTC News, chị H. cho hay sự việc xảy ra vào ngày 6/4. Sau khi đi học về, nam sinh Đ. có biểu hiện đau đầu và kể lại việc bị chủ tiệm tạp hoá đánh. Khi đến quầy tạp hoá để làm rõ, người đàn ông cho rằng cháu quậy phá, ảnh hưởng việc buôn bán nên mới đánh cháu.

Sau khi yêu cầu trích xuất camera để xem sự việc thì chị H. đã quay lại khoảnh khắc con trai bị đánh. Hiện nam sinh đã được gia đình đưa đi thăm khóc tại Bênh viện Trung ương Huế.

Đến chiều 7/4, thông tin trên Dân Trí, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng (Huế) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh thông tin một học sinh cấp 2 trên địa bàn bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu.

Gia đình của nam sinh bị đánh cũng đã có những chia sẻ cụ thể về tình huống xảy ra với con trai mình trên Dân Trí. Vào chiều 6/4, trên đường về nhà sau giờ tan trường, nam sinh ghé quầy tạp hóa H.H. (tổ dân phố Ngọc Anh, phường Mỹ Thượng) để mua chai nước. Học sinh này tiếp tục hỏi mua cây kem và được chủ quán báo giá 5.000 đồng. Do không còn đủ tiền, em từ chối mua hàng, sau đó có sự việc nêu trên.

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Chân dung Giám đốc Đào Thị Thu Hoài SN 1981 đang bị công an điều tra

Vụ 'đất vàng' 39-39B Bến Vân Đồn: Cựu Giám đốc Sở Tài chính lâm bệnh nặng ở nước ngoài?

Dân công sở chú ý: Từ 15/5, thực hiện hành vi này trong giờ làm việc có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố 43 bị can từ lãnh đạo đến nhân viên bảo vệ

