Vụ án tại VRG: “Bóng hồng” hưởng 80% khi thâu tóm đất vàng khai gì tại toà?

Chiều 7-4, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG) và Lê Y Linh (cựu chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam; cựu giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) đã có lời khai, làm rõ hơn về các thủ đoạn, cũng như giao dịch ngầm trong việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu (TPHCM).



"Lại quả" 3 triệu USD

Theo đó, bị cáo Lê Quang Thung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Theo lời khai của ông tại tòa và các tài liệu liên quan, vào khoảng tháng 12-2009, sau khi UBND TPHCM không giao đất cho đối tác cũ, bị cáo Thung đã chủ động thỏa thuận bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa với giá 1.200 USD/m².

Để được thâu tóm khu đất, phía Linh và Dừa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín) phải chi lại cho VRG tổng cộng 3 triệu USD. Trong đó, 1,2 triệu USD là khoản chi riêng cho bị cáo Thung. Số tiền 1,8 triệu USD còn lại được hợp thức hóa qua việc Linh phải bán lại 18 suất căn hộ tại dự án cho các cá nhân phía VRG với giá gốc hoặc mua lại với giá chênh lệch 100.000 USD/căn nếu họ không mua.

Đầu năm 2009, bị cáo Linh đã chi trả 200.000 SGD (đô la Singapore) tiền viện phí khi đưa con trai bị cáo Thung đi chữa bệnh. Số tiền này sau đó được Thung đề nghị trừ vào khoản 1,2 triệu USD mà Linh và Dừa phải chi cho mình.

Cuối năm 2011, ngay trước khi nghỉ hưu, bị cáo Thung đã nhận thêm 300.000 USD tiền mặt từ Linh và Dừa tại nhà hàng Palace trên đường Lê Duẩn, quận 1 (cũ) sau đó đem về cất giữ tại văn phòng làm việc.

Xác nhận các khoản chi "ngầm"

Với tư cách là người điều hành các công ty "vỏ bọc", Linh đã trực tiếp thỏa thuận với Lê Quang Thung để mua khu đất công với giá 1.200 USD/m² mà không qua đấu giá, đồng thời thống nhất chi "lại quả" 3 triệu USD. Theo thỏa thuận giữa các bị cáo, Linh sẽ chịu trách nhiệm về phía VRG và được hưởng tới 80% lợi nhuận từ dự án, trong khi đồng phạm Đặng Phước Dừa chỉ hưởng 20%. Linh còn phối hợp đưa 45 tỉ đồng cho Trần Ngọc Thuận (cựu tổng giám đốc VRG) để dự án được tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, Linh còn trực tiếp đưa tiền cho cán bộ định giá Đoàn Ngọc Phương để nhờ vả định giá thấp khu đất nhằm giúp các cá nhân liên quan trốn tránh trách nhiệm hình sự. Lê Y Linh đã thu lợi bất chính hơn 60,2 tỉ đồng, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Lê Y Linh cũng thừa nhận hành vi phạm tội và cung cấp thêm góc nhìn về mối quan hệ giữa các bên.

Tại toà, Linh thừa nhận việc chủ động hỗ trợ đưa con trai ông Thung đi Singapore chữa bệnh và thanh toán toàn bộ viện phí 200.000 SGD.

Tuy nhiên, bị cáo Linh khẳng định mối quan hệ này xuất phát từ "tình cảm con người, giúp qua giúp lại".

Bị cáo Linh khai rằng đây là dự án đầu tiên bị cáo tham gia có liên quan đến tài sản Nhà nước nên không nắm rõ các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Các bước thành lập liên danh Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng vốn góp lòng vòng thực chất là để thực hiện thỏa thuận thâu tóm khu đất đã có từ trước với lãnh đạo VRG.

Ngày mai (8-4), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo khác.