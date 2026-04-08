Đã có kết quả xác minh vụ người phụ nữ nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên

Theo Hương Trà | 08-04-2026 - 07:20 AM | Xã hội

Chính quyền xã cho hay đã nắm được thông tin và kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự việc không có dấu hiệu phức tạp.

Trong ngày hôm nay (7/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi "tác động vật lý" đối với một em bé, trong đó có hành vi dùng tay tát vào chân bé, sau đó cởi áo. Theo thông tin người đăng tải chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 10h42' cùng ngày tại một căn phòng thuộc một trường mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip khiến dư luận đặc biệt quan tâm và mong muốn chính quyền nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nắm bắt được sự việc, thông tin trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Phạm Ngũ Lão cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và tiến hành xác minh.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Đến tối 7/4, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên), cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự việc không có dấu hiệu phức tạp như phản ánh trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô trông trẻ và cháu bé giằng co chăn trong giờ ngủ. Trong quá trình này, cô có động tác hất chăn và “vỗ nhẹ” vào chân cháu do cháu liên tục giơ chân.

Liên quan tới đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, ông Lâm cũng thông tin thêm trên Phụ nữ Việt Nam rằng hình ảnh được trích xuất từ camera của cơ sở, sau đó phụ huynh cháu bé xem lại, ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội trong lúc bức xúc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và cơ sở đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và cơ bản đã thống nhất, không phát sinh thêm khiếu nại. Được biệt, sức khỏe cháu bé không bị ảnh hưởng. Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc đã được cấp phép hoạt động từ năm 2021 và hiện vẫn hoạt động bình thường.

