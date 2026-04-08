Hôm nay 8-4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Trong buổi sáng 8-4, Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.



Hôm nay 8-4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội nghe Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; nghe Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.



Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín; nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung vừa được Chính phủ trình nêu trên.

Trong hai ngày đầu làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy Nhà nước. Theo đó, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Cũng với kết quả bầu trong hai ngày đầu làm việc, bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội cũng đã kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.