Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc ra đầu thú

Theo Minh Đức | 08-04-2026 - 09:03 AM | Xã hội

Tối 7/4, Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu hai bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo CQĐT, vào năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Nhân (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Tuy nhiên hai bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Các bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: BCA.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà hai bị can không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an kêu gọi người dân khi phát hiện Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất, đồng thời thông báo cho C03 để phối hợp xử lý.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988

Bộ Công an truy nã Nguyễn Ngọc Minh - Tổng giám đốc Công ty vốn Thái Thịnh Đà Lạt

CSGT công bố danh sách gần 30.000 phương tiện vi phạm trong 24h qua, chủ xe nhanh chóng nộp phạt

Hôm nay 8-4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Bắt quản trị viên nhiều fanpage lớn Beat Hải Phòng, Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Xịn...

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên