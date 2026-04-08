Tân Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận thêm trọng trách tại TP Hà Nội

Theo Văn Duẩn | 08-04-2026 - 23:30 PM | Xã hội

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng được bầu là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thay ông Nguyễn Duy Ngọc.

Chiều 8-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội và phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, từ Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Hải Phòng

Chính phủ nhiệm kỳ mới có sáu Phó Thủ tướng, một thành viên là nữ

Ba bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Ủy viên Bộ Chính trị

Tử hình Bùi Quốc Việt SN 1981

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thiện Tâm SN 2001

Bắt Trần Thị Thu Nhung SN 1997

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

