Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, các tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Việc các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp cho bộ máy lãnh đạo của Ban được kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, gắn kết hiệu quả hoạt động của hai Viện Hàn lâm với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị lãnh đạo Ban, các đơn vị trực thuộc Ban tích cực tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban mới được bổ nhiệm và Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt giao; đề nghị hai Viện Hàn lâm phối hợp tốt với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để bổ sung, cụ thể hóa các chương trình hành động, trong các kế hoạch công tác của cơ quan; tiếp tục tận tâm, tận lực, rèn luyện, gương mẫu, trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác, bắt tay ngay vào công việc.

Các tân Phó Trưởng Ban mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của đồng chí Trưởng Ban, các đồng chí Phó Trưởng Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974. Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974. Quê quán: Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Triết học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.



