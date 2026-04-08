Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng tay chân "nói chuyện" với CSGT, vợ chồng và con rể được đưa về trụ sở

Theo Hương Trà | 08-04-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Một người đàn ông xuất hiện trong clip có dấu hiệu say xỉn khi điều khiển xe máy và bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Trong ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đứng cự cãi, giằng co với lực lượng chức năng trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, gần cầu Tân Quý (xã Bình Chánh, TP.HCM) vào tối 4/4.

Trong clip, một người đàn ông liên tục giằng co với một cán bộ CSGT. Khi một cán bộ CSGT khác định vào hỗ trợ đồng đội thì bị một người phụ nữ và một người đàn ông khác (đang bế theo trẻ nhỏ) ngăn cản.

Trong quá trình này tay của người đàn ông đã va trúng mạnh vào mũ bảo hiểm của cán bộ CSGT đang đội trên đầu. Sự việc khiến rất đông người đi đường dừng lại theo dõi, gây náo loạn một đoạn đường.


Tờ Tiền Phong thông tin, qua xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong clip có dấu hiệu say xỉn khi điều khiển xe máy và bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc CSGT lập biên bản vi phạm, người này đã gọi người nhà đến, dẫn đến tình huống căng thẳng như ghi lại trên mạng.

Trao đổi về vụ việc trong clip trên tờ Thanh Niên, đại diện công an địa phương xác nhận người đàn ông trong clip có vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đã mời 3 người có mặt tại hiện trường gồm một nam, một nữ (được cho là vợ) và con rể của người vi phạm về trụ sở làm rõ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh để làm rõ hành vi của nhóm người này.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên