Chiều 8-4, đại lý tìm 4 vé trúng giải độc đắc xổ số miền Nam đang “đi lạc”

Theo Thy Tâm | 08-04-2026 - 18:38 PM | Xã hội

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 8-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Chiều 8-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của các đài mở thưởng trước đó.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Yến Nương

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 800776) được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 13 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Yến Nương ở tỉnh Tây Ninh. 3 vé Đồng Tháp trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 261807) được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Huỳnh Trâm ở xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau). 13 vé Bạc Liêu trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải nhất của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Trường Thịnh

Trong khi đó, giải nhất của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 960 triệu đồng là đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 829717) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Tây Ninh. Hiện vẫn còn 4 vé Cà Mau trúng giải độc đắc đang "đi lạc". Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho các khách hàng trúng giải độc đắc 12 vé Cà Mau vào ngày 7-4 là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Do vẫn còn 4 vé Cà Mau trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên đại lý vé số Lan Hùng Tú đã chia sẻ lên trang Facebook của mình rằng: "12 nàng hậu (vé trúng giải độc đắc) đã về nhà, còn mấy nàng kia đi lạc rồi".

Dòng chia sẻ trên đã nhận được gần 600 lượt chia sẻ và bình luận. Trong đó, có nhiều nhiều người "xia xía vía trúng độc đắc chiều này" nhưng cũng có người kêu gọi chủ nhân may mắn trúng độc đắc hãy sớm đến đại lý đổi thưởng.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 8-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Theo Thy Tâm

Người lao động

