Những thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc thế hệ 7x

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, sinh năm 1970



Ông Lê Minh Hưng quê ở xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Tân Thủ tướng Chính phủ có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức ngày 7-4.

Ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI.

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5-2024); Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973

Ông Nguyễn Văn Thắng từng làm thành viên Chính phủ nhiệm kỳ trước, ở cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (cũ), Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Tài chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI. Ông Nguyễn Văn Thắng có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Ông có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, sau đó được điều động đến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. Sau đó, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Từ năm 2024 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1971

Ông Ngô Văn Tuấn quê ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Ông Ngô Văn Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Ngô Văn Tuấn có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Ông có thời gian dài công tác tại Bộ Tài chính, sau đó giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ năm 2017 đến 2019. Ông được điều động, luân chuyển về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình giai đoạn 2020-2022. Sau đó, ông được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ 10-2022.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, sinh năm 1971

Bà Đào Hồng Lan từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI; Có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp.

Bà trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), ở các vị trí như Chánh Văn phòng, Thứ trưởng. Sau đó, bà được điều động, luân chuyển đi địa phương, giữ các chức vụ Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7-2022, bà được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ba tháng sau, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Yế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973

Ông Lê Mạnh Hùng quê ở tỉnh Hưng Yên. Ông Lê Mạnh Hùng là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học; Đại học chuyên ngành hóa Hữu cơ - Hóa dầu.

Ông có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. Từ năm 2013, ông giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2019 đến 2023, ông là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2024, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 12-2025, ông là Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, sinh năm 1974



Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê quán xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Ông Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2017, đến năm 2021 ông là Giám đốc. Từ tháng 9-2025, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, sinh năm 1977

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê quán xã Ninh Giang, TP Hải Phòng. Được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng khi 49 tuổi, ông Trịnh Việt Hùng là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ nhiệm kỳ này.

Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 6-2014 đến 12-2015, ông là Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ năm 2024, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 9-2025, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Từ tháng 2-2026, ông là Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, sinh năm 1975

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm kinh tế.

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ trưởng thành từ ngành công an. Năm 2014, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Đến năm 2018, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 1-2021 đến 10-2024, ông là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, trước khi được điều động về Trung ương làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Từ tháng 11-2025 đến nay, ông là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, sinh năm 1972

Ông Đặng Xuân Phong là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông có nhiều năm công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch rồi Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ tháng 1-2025, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau đó tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đến tháng 9-2025, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trước khi về Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sinh năm 1970

Ông Phạm Đức Ấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông quê tỉnh Nghệ An; có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng.

Ông công tác nhiều năm trong ngành ngân hàng, từng có thời gian làm Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 5-2020 đến 12-2024, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Sau đó, ông được điều động nhận công tác tại tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 9-2025, ông là Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.