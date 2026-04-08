Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Anh Văn/VTC News | 08-04-2026 - 16:22 PM | Xã hội

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Danh sách Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào sáng 8/4. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, chiều 8/4, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

(Ảnh: Báo Công Lý)

Anh Văn/VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên