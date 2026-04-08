Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.
- 08-04-2026Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an
- 08-04-2026Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới
- 08-04-2026Ba bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Ủy viên Bộ Chính trị
- 08-04-2026Chính phủ nhiệm kỳ mới có sáu Phó Thủ tướng, một thành viên là nữ
Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.
Danh sách Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.
Trước đó, chiều 8/4, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Quảng.
