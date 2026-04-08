Đại tướng Lương Tam Quang tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Tiếp tục Kỳ họp thứ mhất, sáng 8/4, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 8/2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi tốt nghiệp Trường An ninh IV (Tổng cục I) năm 1985, ông công tác tại Cán bộ Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Sau thời gian học tại Đại học An ninh Nhân dân, ông trở lại đơn vị và tiếp tục công tác trong lĩnh vực an ninh.

Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an như: Phó cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ, Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Tháng 6/2024, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 10/2024, ông được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.