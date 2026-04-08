Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 8-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội phê chuẩn là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh

Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.