Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Hồng Phúc 37 tuổi

Theo Duy Anh | 08-04-2026 - 17:54 PM | Xã hội

Phạm Thị Hồng Phúc là đối tượng có hành vi hành hung nhân viên gác chắn đường sắt.

Sáng 8/4, Công an phường Thanh Khê thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc tàu hỏa chuẩn bị đi qua, 2 nhân viên làm nhiệm vụ là chị T.T.D.Th và chị N.T.M.T tiến hành hạ rào chắn theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, thời điểm này, 2 phụ nữ gồm Phạm Thị Hồng Phúc và N.P.H.Q (18 tuổi) vẫn cố tình vượt qua khu vực rào chắn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.

Diễn biến vụ việc sau đó trở nên phức tạp khi Phạm Thị Hồng Phúc đã sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của chị Th. Trong khi đó, N.P.H.Q có hành vi giằng co, hành hung chị T. Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục lao vào tấn công các nhân viên gác chắn, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Hậu quả, chị Th. và chị T. phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đang tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc tàu sắp đi qua, nhân viên gác chắn kéo rào lại để đảm bảo an toàn, nhưng Phúc và Q muốn đi qua để về nhà, dẫn đến mâu thuẫn. Vụ việc đã được ghi lại bằng hình ảnh camera và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an phường Thanh Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành áp dụng biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để phục vụ công tác điều tra.

