Bắt Trần Thị Thu Nhung SN 1997

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Nhung (SN 1997, trú TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đồng thời, Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ với Trương Thành Phong (SN 1989) và Nguyễn Minh Triết (SN 2007, cả 2 không có nghề nghiệp ổn định) để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, khoảng 120h50 ngày 22/2, sau khi cùng gia đình đi ra ngoài trở về nhà trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), ông Nguyễn Quốc Dũng (SN 1959) phát hiện cổng chính căn nhà bị tạt sơn màu vàng kèm chất bẩn, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng sinh hoạt. Ông Dũng trình báo cho Công an.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Trích xuất camera an ninh, Công an xác định Phong và Triết là 2 nghi can gây án nên mời về làm việc.

Qua làm việc, cả 2 khai được 1 người thuê qua mạng xã hội thực hiện hành vi tạt sơn, chất bẩn vào nhà ông Dũng với giá 5 triệu đồng. Để thực hiện, Phong và Triết mua sơn màu vàng, trộn với mắm tôm, đựng trong bình nhựa rồi đến trước nhà nạn nhân tạt lên cổng; sau đó chụp ảnh gửi cho người thuê để nhận tiền.

Do lần đầu chưa đạt yêu cầu, cả 2 tiếp tục quay lại thực hiện lần 2 trong cùng ngày rồi rời khỏi địa bàn, lẩn trốn tại Đồng Nai cho đến khi bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, Công an xác định người chủ mưu đứng sau là Trần Thị Thu Nhung đang lẩn trốn ở căn nhà trọ đường Ngô Thì Sỹ phường Xuân Hương (TP.Đà Lạt) nên bắt giữ. Khi bị bắt, “hot girl” Thu Nhung chối tội và nói không liên quan đến vụ việc trên.

Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, “hot girl” Thu Nhung đã thừa nhận hành vi thuê Phong và Triết tạt sơn, chất bẩn vào nhà ông Dũng do mâu thuẫn cá nhân. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Sau vụ việc, ông Dũng đã đến trụ sở Công an phường Nhiêu Lộc gửi thư cảm ơn. Trong thư, ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an; đồng thời cho rằng việc nhanh chóng làm rõ vụ việc đã giúp gia đình ổn định cuộc sống, củng cố niềm tin của người dân vào Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.