Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News | 08-04-2026 - 15:33 PM | Xã hội

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Chính Phủ.

Đồng thời, Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, người trước đó đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê quán phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ông Trần Đức Thắng từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.

