Tử hình Bùi Quốc Việt SN 1981

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Việt, trú tại thôn 2 Minh Thái, xã Thái Sơn, mức án tử hình về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Báo Lao Động dẫn thông tin từ cáo trạng cho biết, Bùi Quốc Việt quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Tạ Thị Thủy từ năm 2020. Đến năm 2023, hai người đăng ký kết hôn và cùng thuê nhà sinh sống tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa. Cùng chung sống với họ còn có hai người con riêng của chị Thủy là cháu Tạ Phương Nhung, sinh năm 2009, và cháu Đỗ Huy Tuyên, sinh năm 2020.

Đối tượng Bùi Quốc Việt tại phiên tòa. Ảnh Báo Tuyên Quang

Cơ quan tố tụng xác định, vào khoảng 7 giờ ngày 14/8/2025, giữa Việt và chị Thủy xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và đời sống tình cảm. Trong lúc mất kiểm soát, bị cáo đã tấn công các thành viên trong gia đình, khiến cháu Đỗ Huy Tuyên tử vong.

Đưa tin từ phiên tòa, báo Tuyên Quang cho biết Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người, gây hậu quả đau lòng và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ các quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự về tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Bùi Quốc Việt mức án tử hình.