Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại ngõ 132 đường Thụy Phương, Công an phường Đông Ngạc tiến hành kiểm tra hành chính đối với Đoàn Thị Thu Hằng (SN 1979; thường trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Hằng đã tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa ma túy và 3 viên nén màu vàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong toàn bộ tang vật.

Đối tượng Đoàn Thị Thu Hằng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận còn cất giấu ma túy tại phòng trọ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khám xét phòng trọ của Hằng, phát hiện Nguyễn Công Tú Anh (SN 1992; thường trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Mạnh Trung (SN 1990; thường trú xã Bình Minh, Hà Nội) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua giám định xác định, tang vật thu giữ của Hằng gồm 3,780 gam Ketamine và 3 viên nén tổng khối lượng 1,100 gam. Tang vật thu giữ của Tú Anh gồm 2,570 gam Methamphetamine, 7 viên nén với tổng khối lượng 0,820 gam cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như cân điện tử, coóng thủy tinh, ống nhựa và tờ tiền cuộn tròn có dính ma túy.

Hiện, Công an phường Đông Ngạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.