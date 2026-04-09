Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979

Theo Duy Anh | 09-04-2026 - 08:36 AM | Xã hội

Tại phòng trọ của Đoàn Thị Thu Hằng, cơ quan chức năng phát hiện có 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại ngõ 132 đường Thụy Phương, Công an phường Đông Ngạc tiến hành kiểm tra hành chính đối với Đoàn Thị Thu Hằng (SN 1979; thường trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Hằng đã tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa ma túy và 3 viên nén màu vàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong toàn bộ tang vật.

Đối tượng Đoàn Thị Thu Hằng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận còn cất giấu ma túy tại phòng trọ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khám xét phòng trọ của Hằng, phát hiện Nguyễn Công Tú Anh (SN 1992; thường trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Mạnh Trung (SN 1990; thường trú xã Bình Minh, Hà Nội) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua giám định xác định, tang vật thu giữ của Hằng gồm 3,780 gam Ketamine và 3 viên nén tổng khối lượng 1,100 gam. Tang vật thu giữ của Tú Anh gồm 2,570 gam Methamphetamine, 7 viên nén với tổng khối lượng 0,820 gam cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như cân điện tử, coóng thủy tinh, ống nhựa và tờ tiền cuộn tròn có dính ma túy.

Hiện, Công an phường Đông Ngạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại ACV và tỉnh Ninh Bình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại ACV và tỉnh Ninh Bình Nổi bật

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

07:59 , 09/04/2026
3 lời hứa của tân Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

3 lời hứa của tân Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

07:49 , 09/04/2026
Toàn cảnh TP.HCM trong đợt nắng nóng đỉnh điểm: Tài xế công nghệ kể chuyện “rát mặt như bị tạt muối”

Toàn cảnh TP.HCM trong đợt nắng nóng đỉnh điểm: Tài xế công nghệ kể chuyện “rát mặt như bị tạt muối”

07:44 , 09/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

06:29 , 09/04/2026

