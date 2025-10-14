Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7-2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên (từ 70 tuổi trở lên đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách hưu trí xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Người cao tuổi làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Tạo, TP HCM

Phản hồi đề xuất trên, Bộ Nội vụ cho hay trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Cụ thể tại Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26-3-2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 29-6-2024, Luật BHXH 2024 được Quốc hội thông qua quy định độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là từ đủ 75 tuổi trở lên (từ đủ 70 tuổi trở lên nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Theo Bộ Nội vụ, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đối với kiến nghị giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội (hiện 70 tuổi) để mở rộng đối tượng thụ hưởng cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ người cao tuổi và phụ thuộc vào ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Đồng thời phải có nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới. Điều này cũng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật BHXH 2024, đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định, trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND quyết định mức trợ giúp xã hội cao hơn quy định hoặc mở rộng đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho các trường hợp khó khăn chưa được quy định trong Nghị định.