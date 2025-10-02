Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25

02-10-2025 - 18:56 PM | Xã hội

Chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân bắt đầu từ ngày 2-10, muộn nhất hoàn tất vào ngày 5-10.

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 hằng tháng. Nếu ngày 2 trùng ngày nghỉ, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25- Ảnh 1.

Chi trả lương hưu tiền mặt cho người dân tại TP HCM. Ảnh: Internet

Với hình thức tiền mặt, các điểm chi trả thực hiện từ ngày 2 đến 10, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Từ ngày 11 đến ngày 25, tại các điểm giao dịch bưu điện của xã, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành có thể điều chỉnh thời gian phù hợp với địa phương.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố chi trả cho hơn 600.000 người, tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng. Trong đó, gần 99,5% nhận qua tài khoản. Riêng chi trả tiền mặt cho hơn 3.200 người được thực hiện sau ngày 3-10. Hiện nay, cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Theo Luật BHXH 2024, người hưởng cần lưu ý quy định mới về ủy quyền. Văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp và các chế độ khác có hiệu lực tối đa 12 tháng, phải được chứng thực theo quy định. Giấy ủy quyền theo Luật BHXH 2014 chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026. Sau 1-7-2026, người hưởng cần lập lại hoặc chứng thực mới để tránh gián đoạn.

Hàng năm, người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng phải phối hợp với BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền để xác minh thông tin, đảm bảo đủ điều kiện nhận chế độ.

Theo D. Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày Nổi bật

Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh dần ngay trong tháng này

Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh dần ngay trong tháng này

18:24 , 02/10/2025
VIDEO: Tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin vẫn bị đánh liên tiếp vào người

VIDEO: Tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin vẫn bị đánh liên tiếp vào người

17:23 , 02/10/2025
Bão Matmo cách Biển Đông 650km, đầu tuần tới ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc

Bão Matmo cách Biển Đông 650km, đầu tuần tới ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc

16:48 , 02/10/2025
Bắt Nguyễn Thị Kim Thảo

Bắt Nguyễn Thị Kim Thảo

16:16 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên