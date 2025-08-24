Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

Bạn đọc D.M. gửi câu hỏi đến BHXH Việt Nam: "Mẹ tôi sinh năm 1975, đã đóng BHXH 23 năm, trong đó có 12 năm là nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại doanh nghiệp tư nhân. Hiện mẹ tôi muốn nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, xin hỏi trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?"

Người lao động có thể nghỉ hưu sớm nếu bị suy giảm khả năng lao động theo quy định

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 1 Điều 65 Luật BHXH năm 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, nếu bị suy giảm khả năng lao động thì được hưởng lương hưu với tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường, trong một số trường hợp:

Thấp hơn tối đa 5 tuổi và suy giảm từ 61% đến dưới 81%; thấp hơn tối đa 10 tuổi và suy giảm từ 81% trở lên.

Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và suy giảm từ 61% trở lên.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động gồm: sổ BHXH; văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc làm việc; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (hoặc giấy xác nhận khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có kết luận của Hội đồng giám định).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định y khoa để xác định mức suy giảm.

Theo Điều 79 Luật BHXH năm 2024, trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 20 ngày làm việc, cơ quan BHXH phải giải quyết; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do thông tin bạn đọc cung cấp chưa đầy đủ (ngày tháng sinh, mã số BHXH...), BHXH Việt Nam chưa có căn cứ trả lời cụ thể. Bạn có thể đối chiếu các quy định nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú, cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết.