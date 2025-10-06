Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đóng BHXH đủ 24 năm, nhiều người bất ngờ khi biết số lương hưu thực nhận mỗi tháng

06-10-2025 - 14:46 PM | Xã hội

Người lao động đóng đủ 24 năm BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu hằng tháng cao hơn đáng kể theo quy định mới của Luật BHXH 2024.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ 24 năm sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng theo Luật BHXH 2024.

Đóng BHXH đủ 24 năm, nhiều người bất ngờ khi biết số lương hưu thực nhận mỗi tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Căn cứ tại khoản 1 Điều 66 Luật BHXH 2024 như sau:

Với lao động nữ: Hưởng 45% mức bình quân tiền lương khi đủ 15 năm đóng, sau đó mỗi năm thêm 2%. Như vậy, đủ 24 năm sẽ được 63%.

Với lao động nam: Hưởng 45% khi đủ 20 năm, sau đó mỗi năm thêm 2%. Tức 24 năm được 53%.

Trường hợp nam đóng từ 15 đến dưới 20 năm: Hưởng 40% cho 15 năm đầu, mỗi năm thêm 1%.

Ngoài ra, căn cứ Điều 72 Luật BHXH 2024 mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trong một số trường hợp đặc biệt.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ 24 năm được tính như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Đối với lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 24 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 63% tiền lương tháng đóng BHXH.

- Đối với lao động nam, nếu đóng đủ 24 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ 53% tiền lương tháng đóng BHXH.

Làm 2-3 công ty cùng lúc, đóng BHXH ra sao để không bị thiệt?

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984

Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984 Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to? Nổi bật

Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu 'Rửa tiền' và 'Trốn thuế'?

Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu 'Rửa tiền' và 'Trốn thuế'?

14:30 , 06/10/2025
Sập bẫy "công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng

Sập bẫy "công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng

14:15 , 06/10/2025
16 giờ 30 hôm nay, Công an Đồng Nai họp báo về vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

16 giờ 30 hôm nay, Công an Đồng Nai họp báo về vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

13:59 , 06/10/2025
Ô tô biển xanh đi vào đường cấm ở TP HCM bị CSGT tìm ra

Ô tô biển xanh đi vào đường cấm ở TP HCM bị CSGT tìm ra

13:48 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên