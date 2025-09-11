2 tỉnh, thành phố nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội

Người cao tuổi đến làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP từ ngày 1/7/2025, những người sau đây sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp:

+ Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Quy định chung, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, người nhận trợ cấp còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nghị định 176/2025/NĐ-CP cũng cho phép các tỉnh tùy theo điều kiện kinh tế và khả năng cân đối ngân sách để quyết định mức hỗ trợ cao hơn.

Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ban hành nghị quyết nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/9/2025.

Tỉnh Quảng Ninh quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 700.000 đồng/tháng, đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tăng 200.000 đồng/tháng.

Việc các địa phương tăng mức trợ cấp cho thấy sự chủ động trong việc chăm lo an sinh xã hội cho người cao tuổi, góp phần đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho khoảng 1,5 triệu người đủ điều kiện trên cả nước.

Để nhận trợ cấp, người cao tuổi hoặc người thân chỉ cần gửi văn bản đề nghị đến Chủ tịch UBND cấp xã. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, UBND cấp xã sẽ xem xét, xác thực thông tin và ra quyết định chi trả. Thời gian hưởng trợ cấp sẽ được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định./.



