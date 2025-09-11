Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 tỉnh, thành phố nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội

11-09-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Tỉnh Quảng Ninh và TPHCM đã nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội so với quy định.

2 tỉnh, thành phố nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội- Ảnh 1.

Người cao tuổi đến làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP từ ngày 1/7/2025, những người sau đây sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp:

+ Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Quy định chung, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, người nhận trợ cấp còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nghị định 176/2025/NĐ-CP cũng cho phép các tỉnh tùy theo điều kiện kinh tế và khả năng cân đối ngân sách để quyết định mức hỗ trợ cao hơn.

Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ban hành nghị quyết nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/9/2025.

Tỉnh Quảng Ninh quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 700.000 đồng/tháng, đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tăng 200.000 đồng/tháng.

Việc các địa phương tăng mức trợ cấp cho thấy sự chủ động trong việc chăm lo an sinh xã hội cho người cao tuổi, góp phần đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho khoảng 1,5 triệu người đủ điều kiện trên cả nước.

Để nhận trợ cấp, người cao tuổi hoặc người thân chỉ cần gửi văn bản đề nghị đến Chủ tịch UBND cấp xã. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, UBND cấp xã sẽ xem xét, xác thực thông tin và ra quyết định chi trả. Thời gian hưởng trợ cấp sẽ được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định./.


Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc Nổi bật

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991 Nổi bật

Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

07:10 , 11/09/2025
Youtuber BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Youtuber BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

06:57 , 11/09/2025
Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

21:21 , 10/09/2025
Ngày mai, ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng hầu tòa

Ngày mai, ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng hầu tòa

21:12 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên