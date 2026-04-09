Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo từ công an

Theo Thái Hà | 09-04-2026 - 12:48 PM | Xã hội

Công an thông báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo mới lợi dụng việc mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để người dân cảnh giác.

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây cho biết trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng tập trung người dân để mở tài khoản ngân hàng online với nhiều dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh nhận thấy, các đối tượng thường nhắm đến người dân từ 40 tuổi trở lên, lao động tự do, có kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Các phương thức hoạt động phổ biến bao gồm:

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh cảnh báo, các tài khoản này thực chất là "tài khoản rác" được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc đánh bạc trực tuyến. Người dân vô tình tiếp tay cho tội phạm có thể đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng: Bị phong tỏa tài khoản cá nhân; bị cơ quan Công an triệu tập làm việc để phục vụ điều tra; có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu xác định có yếu tố đồng phạm.

Trước tình hình trên, để bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo an ninh trật tự, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Mọi thông tin nghi vấn hoặc cần trao đổi, người dân và các đơn vị liên quan có thể liên hệ: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình (Số 1 đường Đinh Điền, phường Hoa Lư) hoặc qua số điện thoại: 0982.060.729 (Đồng chí Trung tá Bùi Thị Thanh Vân).

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú

Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Chân dung Hiệu trưởng Trần Thu Đông và kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

12:35 , 09/04/2026
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, có vào Biển Đông?

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, có vào Biển Đông?

11:59 , 09/04/2026
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Vũ Doanh Nam và kế toán Phùng Thị Thùy Linh

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Vũ Doanh Nam và kế toán Phùng Thị Thùy Linh

11:41 , 09/04/2026
Vụ án tại VRG: Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang "bệnh nặng" ở nước ngoài?

Vụ án tại VRG: Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang "bệnh nặng" ở nước ngoài?

11:13 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên