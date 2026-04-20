Thiếu niên 16 tuổi tử vong trong tư thế ngồi nghiêng trên ghế tại tiệm game

Theo Minh Tuệ | 20-04-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Đến tiệm game từ tối hôm trước, nhưng đến sáng hôm sau, thiếu niên 16 tuổi được chủ tiệm phát hiện đã tử vong trong tư thế ngồi nghiêng trên ghế tại tiệm.

Tối 19/4, Công an phường Bình Cơ cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân thiếu niên 16 tuổi tử vong trong tiệm game trên địa bàn.

Trước đó, tối 18/4, N.D.P. (16 tuổi, quê Đắk Lắk) đến chơi ở tiệm game trên đường ĐT 747A, phường Bình Cơ, TP.HCM (trước đây là phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Đến 9h sáng 19/4, chủ tiệm thấy N.D.P. ngồi nghiêng đầu trên ghế nên đến kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc. Bước đầu xác định, N.D.P. ở trọ tại khu vực ngã tư Bình Chuẩn (phường Thuận Giao), cách hiện trường gần 20km.

