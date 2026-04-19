Một trưởng thôn bị đâm tử vong

Theo Tuấn Minh | 19-04-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Trong lúc đi xác minh, xử lý mâu thuẫn trong nhân dân, một trưởng thôn ở Ninh Bình bị người đàn ông dùng dao đâm tử vong.

Ngày 19-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an xã Liêm Hà điều tra, làm rõ vụ việc một Trưởng thôn bị đâm tử vong, 1 Tổ phó Tổ An ninh cơ sở bị đâm trọng thương khi tới cơ sở giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14-4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984, ngụ thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) xảy ra cãi chửi nhau với chị Lê Thị T. (SN 1987 cùng ngụ thôn Cự Xá).

Hiện trường vụ việc nơi trưởng thôn ở Ninh Bình bị đâm tử vong

Trong quá trình cãi chửi nhau, Bình dùng búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng. Sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Trọng Hưng (SN 1982), Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở và ông Lê Đình Thành (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến giải quyết, yêu cầu Bình về Nhà văn hóa thôn để làm việc, nhưng Bình không chấp hành, có hành vi chống đối.

Sau đó, Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao chém vào sườn trái ông Thành. Chưa dừng lại, khi đã bị tước dao, Bình tiếp tục với tay lấy 1 con dao (dạng dao bầu) đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông Thành; 2 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải ông Hưng.

Hậu quả, ông Lê Đình Thành tử vong do mất máu cấp, ông Nguyễn Trọng Hưng bị thương, đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình về hành vi "Giết người".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

