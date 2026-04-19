Thu phương tiện, bắt tài xế xe ôm công nghệ Trần Văn Hoà

Theo Trang Anh | 19-04-2026 - 20:41 PM | Xã hội

Công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng liên quan là Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa), nghề nghiệp tài xế xe ôm công nghệ.

Thông tin báo Dân trí cho hay, Hòa khai là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa lái xe máy điện đến giao lộ Lô Tư - Mã Lò.

Tại đây, xe của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008), chạy từ hướng Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Đối tượng Trần Văn Hoà - Ảnh: CAND

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B. Tiếp đó, nam tài xế quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy. Sau khi được người dân can ngăn, Hòa rời khỏi hiện trường.

Đến 14h10 ngày 18/4, lực lượng công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan. Tối cùng ngày, công an phường Bình Hưng Hòa đã kêu gọi nạn nhân trong vụ việc đến trụ sở phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Theo Trang Anh

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin

Nghi án bố đánh con trai 12 tuổi tử vong vì cho rằng trộm 100.000 đồng: Công an thông tin chi tiết khó tin Nổi bật

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn

Clip ô tô bị tàu hoả tông biến dạng ở Hà Nội: Tình trạng tài xế và nguyên nhân tai nạn Nổi bật

Đề xuất đổi cách tính tiền lương tháng để tính trợ cấp với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi

Đề xuất đổi cách tính tiền lương tháng để tính trợ cấp với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi

20:20 , 19/04/2026
Clip người đàn ông đi vào hẻm ở TPHCM và rời đi trên chiếc xe của nam shipper

Clip người đàn ông đi vào hẻm ở TPHCM và rời đi trên chiếc xe của nam shipper

19:59 , 19/04/2026
Vụ 100 cảnh sát khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Chân dung, lời khai "bà trùm" Lê Thị Thùy Trang

Vụ 100 cảnh sát khám xét khẩn cấp 6 địa điểm: Chân dung, lời khai "bà trùm" Lê Thị Thùy Trang

19:54 , 19/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 19-4: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 19-4: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:41 , 19/04/2026

