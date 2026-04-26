Bắt trợ lý cửa hàng Huỳnh Thanh Phú SN 1995

Theo Duy Anh | 26-04-2026 - 09:59 AM | Xã hội

Huỳnh Thanh Phú đã chiếm đoạt số tiền bán hàng trong ngày của cửa hàng khi được giao nhiệm vụ mang nộp vào ngân hàng.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bắt đối tượng truy nã tội Tham ô tài sản Huỳnh Thanh Phú, sinh năm: 1995, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Huỳnh Thanh Phú là trợ lý một Cửa hàng B. H. X., địa chỉ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 24/3/2021, Huỳnh Thanh Phú có trách nhiệm đem số tiền bán hàng trong ngày tổng cộng hơn 55 triệu đồng ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.

Tuy nhiên Phú, không nộp số tiền trên mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân và đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (cũ) ra quyết định khởi tố.

Ngay sau đó, Huỳnh Thanh Phú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 7/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Thanh Phú.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt Huỳnh Thanh Phú.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý Nổi bật

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn Nổi bật

Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng, cao nhất 31°C

Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng, cao nhất 31°C

09:40 , 26/04/2026
Bắt người phụ nữ thu mua vé số Nguyễn Thị Hồng Nhi

Bắt người phụ nữ thu mua vé số Nguyễn Thị Hồng Nhi

08:41 , 26/04/2026
Cao tốc ‘đóng – mở’ để phân luồng dòng xe cuồn cuộn ngày đầu nghỉ lễ

Cao tốc ‘đóng – mở’ để phân luồng dòng xe cuồn cuộn ngày đầu nghỉ lễ

07:55 , 26/04/2026
Nam sinh lớp 8 bị xịt chất lạ vào mặt trước cổng trường: Xác định nguyên nhân

Nam sinh lớp 8 bị xịt chất lạ vào mặt trước cổng trường: Xác định nguyên nhân

07:35 , 26/04/2026

