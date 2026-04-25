Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mai Thành Trung sinh năm 2000

Theo Duy Anh | 25-04-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Sau khi chia tay, Mai Thành Trung dùng clip nhạy cảm đe dọa, ép người yêu cũ quan hệ với mình và nhiều gã đàn ông khác.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thành Trung (sinh năm 2000, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng dâm” theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo, phân công các điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Chỉ sau một ngày, toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng đã được làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (sinh năm 2008, trú xã Hòa Vang).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. có gửi cho Trung các video nhạy cảm do mình tự quay.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang mạng nếu M không đáp ứng yêu cầu.

Từ cuối tháng 2/2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và một số đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội.

Do lo sợ hình ảnh cá nhân bị phát tán, M. buộc phải chấp nhận. Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người khác nhau. Không dừng lại ở đó, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng 10,7 triệu đồng để trục lợi.

