Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Thông báo tới tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 18h30 ngày 28/4

Theo Nam An | 25-04-2026 - 19:03 PM | Xã hội

Để phục vụ chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường.

Trong ngày 28.4.2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông phục vụ sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông trong khung giờ từ 18h30 đến 23h cùng ngày.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, các phương tiện bị tạm cấm gồm: xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ và các phương tiện ưu tiên theo quy định).

Trong thời gian trên, nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động sẽ bị hạn chế hoặc tạm cấm lưu thông, gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô và đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cụ thể cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện. Theo đó, hướng từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại có thể lưu thông qua Tỉnh lộ 70 hoặc tuyến Vành đai 3 trên cao.

Sở Xây dựng phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế tần suất hoạt động trên các tuyến đường nêu trên để tránh gây áp lực giao thông. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp, phối hợp cùng lực lượng chức năng để chương trình diễn ra thành công và an toàn.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên