Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Thúy Triều SN 1989

Theo Duy Anh | 25-04-2026 - 19:34 PM | Xã hội

Nguyễn Thúy Triều bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các hụi viên bằng thủ đoạn tinh vi.

Ngày 23/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã phối hợp với Công an xã Phước Long thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thúy Triều (SN 1989, ngụ Ấp Phước Thuận A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức các dây hụi, do cần tiền để bù đắp thua hụi, Nguyễn Thúy Triều đã đưa ra thông tin gian dối rằng có hụi viên cần bán hụi.

Tin tưởng và nhận thấy việc mua hụi có thể sinh lời cao, nhiều người đã đồng ý giao tiền cho Triều để mua lại phần hụi. Tuy nhiên, thực tế không có hụi viên nào bán hụi hoặc nhờ bán hụi như Triều đã thông tin.

Bằng thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thúy Triều (Ảnh: Công an Cà Mau).

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

