Bắt đối tượng bị truy nã toàn quốc Liêu Ngôn SN 1979

Ngày 24/4, Công an phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã tội trộm cắp tài sản Liêu Ngôn, sinh năm 1979, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó năm 2025, Liêu Ngôn phạm tội trộm cắp tài sản rồi nhanh chân bỏ trốn. Ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Ngôn.

Đối tượng truy nã Liêu Ngôn (giữa) lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4, Công an phường Hố Nai đã bắt được Liêu Ngôn khi đang lẩn trốn trên địa bàn Khu Phố 9.