Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Lan 41 tuổi

Theo Chi Chi | 24-04-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi đã tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 06/3/2025.

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 03 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt nguồn ngay nếu điện thoại hiện dòng chữ này

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt nguồn ngay nếu điện thoại hiện dòng chữ này Nổi bật

Bé trai 12 tuổi bị hành hung vì nợ 100 nghìn đồng: Công an lên tiếng về thông tin "tử vong"

Bé trai 12 tuổi bị hành hung vì nợ 100 nghìn đồng: Công an lên tiếng về thông tin "tử vong" Nổi bật

Trong năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng

Trong năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng

13:17 , 24/04/2026
Hà Nội miễn phí buýt, tàu điện 7 ngày dịp lễ

Hà Nội miễn phí buýt, tàu điện 7 ngày dịp lễ

12:39 , 24/04/2026
Đã bắt tạm giam đối với Vũ Công Hằng 65 tuổi

Đã bắt tạm giam đối với Vũ Công Hằng 65 tuổi

12:12 , 24/04/2026
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở sân vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

11:48 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên