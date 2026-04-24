Bé trai 12 tuổi bị hành hung vì nợ 100 nghìn đồng: Công an lên tiếng về thông tin "tử vong"

Ngày 22/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai 12 tuổi bị hai thiếu niên đánh, đấm, đạp vào người ở xã Lộc Ninh (Tây Nin). Người đăng tải đoạn clip ghi lại vụ hành hung cho biết, bé trai 12 tuổi đã tử vong sau đó. Đoạn clip cùng thông tin khiến dư luận không khỏi phẫn nộ và liên tục chia sẻ sự việc để cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, điều tra.

Đến ngày hôm nay (23/4), thông tin trên PLO, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan công an xác nhận thông tin nạn nhân tử vong là sai sự thật. Qua xác minh, công an khẳng định hiện tại nạn nhân ổn định, ăn uống bình thường.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Cụ thể, em L.N.Đ.K (12 tuổi) nợ P.A.K. (14 tuổi) số tiền 100.000 đồng. Sáng 18/4, P.A.K rủ N.M.A (14 tuổi, cùng trú tại ấp Lộc Trung) đi tìm em K. để đòi nợ.

Lúc này, em K. nói chỉ có 60.000 đồng nên P.A.K yêu cầu đến ngày 19/4 phải trả đủ, nếu không sẽ bị đánh. Đến sáng 19/4, vì vẫn chưa có đủ tiền, em K. bị P.A.K và N.M.A đưa đến một quán cà phê bỏ hoang tại khu vực Bàu Hang để hành hung. Một phần diễn biến đã được người chứng kiến ghi lại.

Bé trai 12 tuổi bị hành hung vì thiếu nợ 100 nghìn đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/4, gia đình đã đưa em K. đến bệnh viện tại TP.HCM điều trị trong tình trạng cơ thể có nhiều vết bầm tím. Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ trang Facebook đăng tải nội dung sai sự thật. Hiện trang này đã gỡ bỏ bài viết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận.