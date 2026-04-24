Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy dữ dội căn hộ tầng 16 chung cư tại TP.HCM, cư dân hốt hoảng tháo chạy

Theo Minh Tuệ | 24-04-2026 - 06:46 AM | Xã hội

Người dân phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM nên hô hoán. Nghe tiếng hô, nhiều cư dân sống trong chung cư này hoảng loạn tìm cách thoát ra bên ngoài.

Tối 23/4, Công an phường Rạch Dừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ chung cư trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở căn hộ tại tầng 16 của chung cư nằm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM nên hô hoán.

Hiện trường sự việc

Clip hiện trường sự việc

Nghe tiếng hô, nhiều cư dân sống trong chung cư này hoảng loạn tìm cách thoát ra bên ngoài. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt triển khai lực lượng chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được cảnh sát khống chế.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT Nổi bật

Clip nhân viên đường sắt đá người đàn ông tông gãy gác chắn: Thông tin bất ngờ về tài xế

Clip nhân viên đường sắt đá người đàn ông tông gãy gác chắn: Thông tin bất ngờ về tài xế

22:44 , 23/04/2026
Vụ bà chủ tiệm cầm đồ tử vong tại cửa hàng: Bắt Nguyễn Văn Dũng tại tiệm internet

Vụ bà chủ tiệm cầm đồ tử vong tại cửa hàng: Bắt Nguyễn Văn Dũng tại tiệm internet

22:21 , 23/04/2026
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết và bắt tạm giam con trai

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết và bắt tạm giam con trai

21:59 , 23/04/2026
Ra lệnh bắt tạm giam TikToker Nguyễn Văn Dũng SN 1993

Ra lệnh bắt tạm giam TikToker Nguyễn Văn Dũng SN 1993

21:40 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên