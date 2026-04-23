Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết và bắt tạm giam con trai

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con Võ Quốc Vũ (sinh năm 2005) và Phạm Thị Thiết (sinh năm 1984), cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Vũ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Vũ đã cùng mẹ sử dụng thủ đoạn gian dối, lợi dụng sự quen biết để mượn xe máy của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Chỉ trong 2 ngày 9 và 10/4, hai đối tượng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Phạm Thị Thiết cùng tang vật liên quan vụ án (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố 2 bị can theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thiết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.