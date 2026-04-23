Quyết định truy nã Lê Hằng Nga SN 1997

Theo Trang Anh | 23-04-2026 - 19:56 PM | Xã hội

Trong quá trình điều tra, đối tượng Lê Hằng Nga đã bỏ trốn khởi địa phương nơi cư trú.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 23/4 đã ra thông báo quyết định truy nã đối với Lê Hằng Nga (sinh năm 1997, trú tại: Số nhà 41, ngõ 291, đường Lê Quý Đôn, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên)

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 15/06/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an thành phố Thái Bình cũ) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 233 đối với Lê Hằng Nga về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khởi địa phương nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an thành phố Thái Bình cũ) đã ra Quyết định truy nã số 05/QĐTN-CQCSĐT ngày 10/08/2023 đối với bị can Lê Hằng Nga, nghề nghiệp lao động tự do.

Quyết định truy nã Lê Hằng Nga - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Lê Hằng Nga sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị bất cứ ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Lê Hằng Nga, cần nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ: Số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Số điện thoại: 0333101089

Hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đời sống pháp luật

