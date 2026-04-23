CLIP: Xe tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn

Theo Đức Ngọc | 23-04-2026 - 17:59 PM | Xã hội

Cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn, tài xế bị phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Ngày 23-4, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Tài xế ô tô tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn. Nguồn: CACC

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20-4, tài xế Đ. điều khiển ô tô tải BKS 17H-048.xx lưu thông trên địa bàn xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Khi đi qua đường ngang giao với đường sắt có cảnh báo tự động tại Km276+351, khu gian Chợ Sy - Mỹ Lý, thuộc địa phận xã Đức Châu, tài xế Đ. đã điều khiển ô tô tải cố tình vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động.

Hành vi trên của tài xế Đ.V.Đ. đã gây hư hỏng cần chắn đường sắt. Với vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống cần chắn.

CLIP: Xe tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, đâm hỏng gác chắn - Ảnh 1.

Cơ quan công an mời ông Đ. lên làm việc. Ảnh: CACC

Việc cố tình vi phạm không chỉ bị xử lý nghiêm theo quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Đức Ngọc

3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT Nổi bật

Chiếc Mercedes S63 bị ‘bỏ rơi’ 10 năm trên vỉa hè Hà Nội có giá bao nhiêu?

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Thị Thân SN 1984

Kết quả xổ số hôm nay, 23-4: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Cần Thơ bổ nhiệm, điều động 2 nhân sự lãnh đạo

