CLIP: Xe tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn

Ngày 23-4, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Tài xế ô tô tải cố tình vượt đèn đỏ đường sắt, tông hỏng gác chắn. Nguồn: CACC

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20-4, tài xế Đ. điều khiển ô tô tải BKS 17H-048.xx lưu thông trên địa bàn xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Khi đi qua đường ngang giao với đường sắt có cảnh báo tự động tại Km276+351, khu gian Chợ Sy - Mỹ Lý, thuộc địa phận xã Đức Châu, tài xế Đ. đã điều khiển ô tô tải cố tình vượt qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo nguy hiểm đang hoạt động.

Hành vi trên của tài xế Đ.V.Đ. đã gây hư hỏng cần chắn đường sắt. Với vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hệ thống cần chắn.

Cơ quan công an mời ông Đ. lên làm việc. Ảnh: CACC

Việc cố tình vi phạm không chỉ bị xử lý nghiêm theo quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.