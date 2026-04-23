Cần Thơ bổ nhiệm, điều động 2 nhân sự lãnh đạo

Theo Ca Linh | 23-04-2026 | Xã hội

Hai cán bộ ở Cần Thơ được giao trọng trách trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính và xúc tiến thương mại, với kỳ vọng tạo đột phá trong giai đoạn mới.

Ngày 23-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Duyên giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị trao quyết định

Đồng thời, bà Hạnh cũng công bố quyết định điều động biệt phái ông Huỳnh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tin tưởng của Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan đã giao nhiệm vụ.

Bà Duyên cam kết sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, nỗ lực tham mưu, quyết tâm phấn đấu để đạt được những thành tựu đột phá trong giai đoạn mới.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm, biệt phái cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kiều Duyên và ông Huỳnh Ngọc Toàn

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ngành chúc mừng 2 cán bộ được phân công công tác

Đồng thời, 2 đơn vị trên cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả, chủ động tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT

9 dạng tin nhắn lừa đảo mới nhất trên Zalo, người dùng cần đặc biệt chú ý

16:26 , 23/04/2026
Thông tin mới vụ một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

16:10 , 23/04/2026
Nguyên nhân người phụ nữ bị thanh niên lạ mặt chặn đầu, đánh tới tấp khi vừa rời trụ sở công an phường

15:59 , 23/04/2026
Bắt Nguyễn Diệu Hiền SN 1996 cùng hàng chục người khác

15:34 , 23/04/2026

