Bắt Nguyễn Diệu Hiền SN 1996 cùng hàng chục người khác

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đây là kết quả điều tra, xử lý của Công an xã Phước An phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sau thời gian khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, vào chiều ngày 4/4, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với Huỳnh Quang Trường (sinh năm 1995, ngụ xã Phước An), đối tượng Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1983, ngụ xã Phước An) đã liên lạc, rủ rê nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác gồm:

Nguyễn Diệu Hiền (sinh năm 1996), Phan Hồ Vũ (sinh năm 1993) – cùng quê tỉnh Cà Mau; Văng Vủ Linh (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1999) – cùng quê tỉnh An Giang; Lê Ngọc Đoán (sinh năm 2003), Cao Thanh Triệu (sinh năm 2003) – cùng quê TP. Cần Thơ, cùng nhau kéo đến nhà Huỳnh Quang Trường để "giải quyết mâu thuẫn".

11 đối tượng sau khi bị bắt giữ (Ảnh: UBND xã Phước An).

Cả nhóm thuê 2 xe taxi di chuyển đến địa điểm trên. Tuy nhiên, khi đến nơi, Trường không có mặt tại nhà; Sang đã xảy ra cự cãi với người thân của Trường rồi bỏ về.

Nhận được thông tin nhóm của Sang đã đến nhà gây sự với người thân, Huỳnh Quang Trường cùng đối tượng Huỳnh Thanh Trà (sinh năm 1989, ngụ xã Phước An) lập tức chuẩn bị 2 con dao rựa, mỗi con dài khoảng 90 cm, đứng chờ trước cửa nhà. Khi phát hiện xe của nhóm Sang đi qua, Trường và Trà cầm dao đuổi theo.

Hai nhóm chạm mặt nhau tại khu vực giao giữa đường hẻm 1708 và đường Hùng Vương, sau đó đã có hành vi sử dụng hung khí (dao, gạch, đá) rượt đuổi và ném vào nhau gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng. Rất may, không có nạn nhân nào bị thương tích.

Sau khi gây ra vụ náo loạn, các đối tượng tự giải tán và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phước An đã khẩn trương vào cuộc, lần lượt truy bắt các đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ đầy đủ tang vật, hung khí phục vụ công tác điều tra.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của Bộ luật Hình sự, gồm: Huỳnh Quang Trường, Huỳnh Thanh Trà, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Diệu Hiền, Phan Hồ Vũ, Văng Vủ Linh, Nguyễn Văn Lực, Cao Thanh Triệu, Lê Ngọc Đoán và Nguyễn Lê Ngọc Tiến (sinh năm 1995, ngụ TP. HCM).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.