Đồng loạt kiểm tra, bắt bà trùm Hồ Thị Đông Phương và 11 "quý bà"

Theo Trang Anh | 23-04-2026 - 14:40 PM | Xã hội

Các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Hải Phòng, phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương quản lý và cư trú

Công an thành phố Đà Nẵng tối 22/4 cho biết, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệt xoá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc do đối tượng Hồ Thị Đông Phương (sinh năm 1985, trú khu chung cư Phong Bắc, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) điều hành.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô được tổ chức bài bản nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Hải Phòng, phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương quản lý và cư trú (đây là địa điểm Phương thuê lại, toàn quyền quản lý và sử dụng).

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc, thắng thua bằng tiền dưới hình thức “binh 13 lá”, gồm: Lê Thị Ph. (sinh năm 1961), Phạm Thị H. (sinh năm 1969), Hồ Thị Hoàng O. (sinh năm 1975), Tôn Nữ Thanh X. (sinh năm 1959), Phạm Thị Đ. (sinh năm 1954), Lê Thị Thanh L. (sinh năm 1970), Trần Thị D. (sinh năm 1965), Trần Thị M. (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1953), Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1964), Bùi Thị L. (sinh năm 1959), cùng trú tại TP. Đà Nẵng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc nêu trên, đồng thời cho biết, sau khi kết thúc 01 buổi đánh bạc, các đối tượng sẽ chi lại cho Phương số tiền 600.000 đồng tiền xâu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 12/2025 đến ngày 21/4/2026, Hồ Thị Đông Phương đã sử dụng địa điểm trên để cho các đối tượng tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Bà trùm Đông Phương và 11 "quý bà" bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Bước đầu xác định, hoạt động đánh bạc diễn ra trong thời gian dài, với số tiền thu lợi bất chính lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Gá bạc” theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

