Thượng toạ Thích Nhật Từ bác tin đồn bị đột quỵ

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã có những chia sẻ thẳng thắn khi được phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử trong và ngoài nước.

* Phóng viên: Thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, gần đây xuất hiện nhiều thông tin về ông trên mạng xã hội từ cả tài khoản thật và ẩn danh. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Thượng tọa Thích Nhật Từ: Từ góc độ Phật giáo, quyền tự do ngôn luận cần đi đôi với trách nhiệm tôn trọng sự thật. Mọi phát ngôn, thông tin được đăng tải phải dựa trên căn cứ xác thực. Những nội dung biết rõ là sai sự thật thì không nên lan truyền.

Tuy nhiên, trong khoảng hai năm qua, một số tài khoản YouTube, Facebook, TikTok đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tạo dựng thông tin sai lệch, thậm chí có tính chất bịa đặt theo chu kỳ.

Ban đầu, tôi không quá quan tâm đến các thông tin này. Tuy nhiên, trước tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc cùng phản ánh từ cộng đồng Phật tử thì đây là vấn đề đáng lo ngại, không chỉ gây hiểu lầm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thông tin chung.

Đối với những người hoạt động trên nền tảng số, dù đây có thể là nghề nghiệp hoặc công cụ truyền thông hiệu quả nhưng việc sử dụng cần đặt trên nền tảng đạo đức và tuân thủ pháp luật. Những nội dung mang tính vu khống, bịa đặt không chỉ vi phạm chuẩn mực đạo đức mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, kể cả ở Việt Nam và quốc tế, với mức xử phạt nghiêm khắc.

Liên quan đến các tin đồn thất thiệt như bị bệnh nặng, bị bắt giữ, bị điều tra tài chính hay bị xử lý kỷ luật trong Giáo hội, tôi khẳng định đây đều là thông tin không đúng sự thật. Những nội dung này có dấu hiệu được xây dựng theo kịch bản nhằm gây nhiễu loạn thông tin và làm ảnh hưởng đến các hoạt động Phật sự.

Người dân, đặc biệt là Phật tử nên kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống như kênh truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc các cơ quan báo chí uy tín trước khi tiếp nhận và chia sẻ.

Việc lạm dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây hại cho cá nhân liên quan mà còn ảnh hưởng đến môi trường xã hội và chính người thực hiện. Việc sử dụng mạng xã hội cần hướng đến giá trị tích cực, góp phần xây dựng không gian thông tin lành mạnh và có trách nhiệm.

* Những ngày gần đây xuất hiện thông tin ông bị đột quỵ, thượng toạ suy nghĩ gì?

- Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tôi bị đột quỵ và đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi khẳng định đây là tin hoàn toàn bịa đặt. Vào thời điểm xuất hiện tin đồn, tôi vẫn đang tham dự các hoạt động Phật sự tại nhiều tỉnh thành, đồng thời giảng dạy và sinh hoạt trực tuyến bình thường.

Những thông tin sai lệch này chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân hoặc nhóm đối tượng, có mục đích xuyên tạc và gây ảnh hưởng tiêu cực.

Thậm chí, các nội dung còn bị gán ghép với những cáo buộc tài chính không có căn cứ rằng tôi đang bị điều tra liên quan đến số tiền 450 tỉ đồng. Việc này nhằm tạo dựng câu chuyện, gây hoang mang trong dư luận và làm suy giảm uy tín cá nhân cũng như các hoạt động của chùa. Tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm từ Phật tử.

* Tại sao không phải là con số khác mà là 450 tỉ đồng, thưa thượng toạ?

- Thông tin lan truyền về con số “450 tỉ đồng” là sản phẩm của sự bịa đặt và xuyên tạc có chủ đích. Con số này bắt nguồn từ những phát ngôn thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội của một doanh nhân sau đó bị nhiều cá nhân khai thác, cắt ghép và lan truyền nhằm công kích cá nhân.

Tôi từng đề nghị đối chất minh bạch. Nếu thực sự tồn tại khoản tiền như tin đồn, tôi sẵn sàng làm việc với ngân hàng và luật sư để xác minh hiến tặng hết số tiền này. Ngược lại, nếu là bịa đặt thì người đưa tin sai phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, đến nay không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

Tôi kêu gọi cộng đồng cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các hành vi sai lệch, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh.

* Khẳng định các thông tin là sai lệch, vậy thượng toạ đã tố cáo ra công an hay chưa?

- Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Bởi vì, phần lớn những người phát tán thông tin sai sự thật có thể do thiếu hiểu biết, bị tác động hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt mà bỏ qua các chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật. Một số trường hợp cũng có thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhưng vượt quá giới hạn cho phép.

Tôi mong muốn những người liên quan sớm nhận ra sai sót để dừng lại, tránh đẩy bản thân vào những rủi ro pháp lý không đáng có. Dù có thể né tránh trong một thời gian nhưng hành vi sai trái khó có thể qua mắt dư luận lâu dài.

* Thưa thương tọa, nên ứng xử ra sao khi bị xúc phạm, vu khống?

- Việc vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác được xem là hành vi đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức trong Phật giáo cũng như quy tắc truyền thông lành mạnh. Người học Phật, dù tại gia hay xuất gia, đều cần tuân thủ nguyên tắc “chánh ngữ” tức nói đúng sự thật, không gây chia rẽ, không dùng lời thô tục và không lan truyền những nội dung gây hại.

Đức Phật đã có những lời dạy để nhấn mạnh cách ứng xử trước thị phi. Đó là không nên phản ứng bằng sân hận hay oán trách, mà cần giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo.

Khi đối diện với thông tin sai lệch, điều quan trọng là xác định rõ sự thật và không để cảm xúc tiêu cực chi phối. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho tin giả lan rộng trong cộng đồng.