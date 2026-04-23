Nóng: Cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố về tội gì?

Sáng 23/4, tại họp báo thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong, báo Người lao động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ họp báo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy mang BKS 47AB-325.xx có dấu hiệu vi phạm hành chính song không ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định mà ông Hoàng lại điều khiển xe mô tô đặc chủng trực tiếp đuổi theo phía sau nam sinh.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng) thì do không làm chủ được tay lái, em Q. đã lao xuống mương thoát nước bên trái đường theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Điều đáng nói, sau khi tận mắt chứng kiến người tham gia giao thông gặp nạn, ông Hoàng đã quay đầu xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, em Q. đã tử vong trong quá trình đi cấp cứu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Hoàng, cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk.

Hình ảnh từ buổi họp báo. Ảnh cắt từ clip

Quyết định này nhằm tạo điều kiện khách quan và minh bạch cho quá trình điều tra các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 15/4. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để làm rõ nguyên nhân cuối cùng.

Theo báo cáo từ Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/4 tại Km198+200 trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Cư Pơng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm trên, em V.Đ.Q. (SN 2008, học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đăng Lưu) điều khiển xe máy mang BKS 47AB-325.xx lưu thông trên quốc lộ thì bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái đường. Va chạm mạnh khiến em Q. bị thương rất nặng và dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã không qua khỏi tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết điều tra vụ việc đúng theo quy định.