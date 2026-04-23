Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Bắt giữ gần 20 kg ma túy

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ việc tại họp báo

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật – nhất là đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ vụ việc phạm tội về ma túy với số lượng đặc biệt lớn; thu giữ gần 20 kg ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng và nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Công an xác định nguồn gốc số ma túy là từ Lào.

Số ma túy tang vật trong vụ án

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan vụ việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét, bắt giữ toàn bộ các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng

Cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội danh nêu trên.

Không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện, điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo

Quang cảnh buổi họp báo Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15-4-2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15-4-2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau. Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái, lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ Cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, em Q. tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chủ trì Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 29 phút ngày 15-4, trên Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12), điều khiển xe gắn máy biển số 47AB - 325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk).

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em V.Đ.Q tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá N.Q.H. (cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk).Đúng 9 giờ 30 phút sáng nay (23-4), Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo thông tin một số nội dung, vụ việc báo chí và dư luận quan tâm.

Theo đó, buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong và triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên địa bà tỉnh Đắk Lắk.