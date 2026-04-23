Đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung SN 1986

Theo Trang Anh | 23-04-2026 - 09:20 AM | Xã hội

Công an xác định, sau khi nhận tiền, Đặng Ngọc Nhung không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tối 22/4 cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (SN 1986, trú khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 12/2019, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền nhiều người, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” và cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng, 13 bị hại đã chuyển tiền cho Nhung. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra hỏi cung bị can Đặng Ngọc Nhung - Ảnh: Công an Đồng Nai

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “đáo hạn ngân hàng” – dù không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc giúp đỡ tài chính ngắn hạn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch tiền bạc, tránh trở thành nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Theo Trang Anh

Tin vui: Người dân sẽ được giảm 50% nhiều loại phí dịch vụ đến hết năm 2026

Tin vui: Người dân sẽ được giảm 50% nhiều loại phí dịch vụ đến hết năm 2026 Nổi bật

Chủ tịch xã 37 tuổi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Chủ tịch xã 37 tuổi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nổi bật

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT

08:59 , 23/04/2026
655 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo nghị định 168

655 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo nghị định 168

08:21 , 23/04/2026
TP.HCM: Xe Porsche cùng 5 xe tải tông liên hoàn, cầu Phú Mỹ ùn tắc nhiều giờ

TP.HCM: Xe Porsche cùng 5 xe tải tông liên hoàn, cầu Phú Mỹ ùn tắc nhiều giờ

07:42 , 23/04/2026
Vụ thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người: Trần Thị Xuân Hương đã ra đầu thú

Vụ thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người: Trần Thị Xuân Hương đã ra đầu thú

06:57 , 23/04/2026

