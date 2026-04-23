Tin vui: Người dân sẽ được giảm 50% nhiều loại phí dịch vụ đến hết năm 2026

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.12.2026 giảm 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí như:

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa, phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; đăng kí giao dịch bảo đảm đối với tàu bay; lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến Cảng hàng không Việt Nam; phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tại TP Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định giảm 50% đối với phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, phí trình báo đường thủy nội địa, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư cũng quy định giảm lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước; lệ phí sở hữu công nghiệp; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về việc giảm lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y, phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề luật sư…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.12.2026.