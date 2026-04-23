TP.HCM: Xe Porsche cùng 5 xe tải tông liên hoàn, cầu Phú Mỹ ùn tắc nhiều giờ

Theo Hoàng Thọ | 23-04-2026 - 07:42 AM | Xã hội

Vụ va chạm liên hoàn giữa ô tô Porsche 7 chỗ cùng 5 xe tải, xe đầu kéo trên cầu Phú Mỹ, TP.HCM khiến một làn đường bị phong tỏa, giao thông ùn tắc kéo dài.

Tối 22/4, Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, xe tải đi trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ Quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy, khi đổ dốc bất ngờ va chạm với xe tải chạy phía trước. Ngay sau đó, ô tô Porsche 7 chỗ, một xe tải khác cùng hai xe đầu kéo lao tới, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng phần đầu, phần đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Trong đó, ô tô Porsche bị hư hỏng nặng nhất, phần đầu xe biến dạng, nắp capo cong vênh mắc vào rơ-moóc xe đầu kéo phía trước; kính chắn gió và cửa kính bên hông đều bị vỡ.

Nam tài xế điều khiển Porsche cho biết khi xuống dốc cầu, lượng phương tiện lưu thông đông, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm nên anh chủ động giảm tốc để giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, xe tải và xe đầu kéo phía sau bất ngờ lao tới, đẩy xe của anh kẹp chặt vào đầu kéo phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ túi khí trên ô tô bung ra. Tài xế bị choáng trong ít phút nhưng may mắn không bị thương và tự mở cửa thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến một làn cầu Phú Mỹ bị các phương tiện chắn ngang, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Do đây là tuyến kết nối khu Nam TP.HCM với cảng Cát Lái, hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch xã 37 tuổi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 lao xe xuống mương tử vong tại Đắk Lắk: Đình chỉ thiếu tá CSGT

Tin vui: Người dân sẽ được giảm 50% nhiều loại phí dịch vụ đến hết năm 2026

07:18 , 23/04/2026
Vụ thuê 2 "sát thủ" từ Hải Phòng về Hà Nội bắn người: Trần Thị Xuân Hương đã ra đầu thú

06:57 , 23/04/2026
Choáng ngợp công trường "siêu cầu" gần 12.000 tỷ nối Hà Nội - Hưng Yên

22:37 , 22/04/2026
"Nữ 'thầy bói' nổ có người phù hộ, lừa gần 100 tỉ đồng"

22:15 , 22/04/2026

