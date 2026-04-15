Tin vui từ 17/4: Hơn 14 triệu người dân sẽ được hưởng dịch vụ này hoàn toàn miễn phí

Theo Thái Hà | 15-04-2026 - 21:16 PM | Xã hội

Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72/2025.

Sở Y tế TP.HCM mới đây đã thông báo về kế hoạch triển khai chiến dịch khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh lý miễn phí quy mô lớn trên toàn địa bàn từ ngày 17/4. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72/2025.

101 bệnh viện ra quân ở 168 trạm y tế phường, xã

Đúng 2 ngày nữa, vào ngày 17/4, TP.HCM sẽ đồng loạt ra quân đợt 2 của chương trình khám sức khỏe miễn phí. Điểm khác biệt lớn nhất của đợt này là quy mô mở rộng chưa từng có, được tổ chức đồng thời tại toàn bộ 168 trạm y tế phường, xã và các đặc khu.

Lần đầu tiên, thành phố huy động tổng lực hệ thống y tế bao gồm:

Sự kết hợp giữa hệ thống công lập và tư nhân nhằm đảm bảo hơn 14 triệu người dân toàn thành phố, từ người cao tuổi, người lao động tự do đến những nhóm đối tượng yếu thế, đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại nơi cư trú.

Tầm soát bệnh trúng và đúng

Để tối ưu hóa nguồn lực, ngành y tế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tuyến bệnh viện dựa trên thế mạnh chuyên môn:

Đáng chú ý, chương trình dành sự ưu tiên đặc biệt cho tầm soát ung thư cổ tử cung tại 16 phường, xã trọng điểm, hướng tới đối tượng nữ công nhân tại các khu công nghiệp và lao động tự do. Các bệnh viện đầu ngành như Từ Dũ, Hùng Vương, Ung Bướu sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm này.

Số hóa hồ sơ sức khỏe: "Đúng, đủ, sạch và sống"

Không chỉ dừng lại ở việc thăm khám, Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh yếu tố quản lý dài hạn thông qua chuyển đổi số. Toàn bộ kết quả tầm soát sẽ được cập nhật trực tiếp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi cá nhân.

Dữ liệu này được liên thông giữa các tuyến, giúp các trạm y tế địa phương có thể lập danh sách quản lý theo nhóm nguy cơ, theo dõi tái khám hoặc chuyển tuyến kịp thời. Đây là nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe chủ động, giúp phát hiện sớm và can thiệp sớm các bệnh lý ngay từ giai đoạn khởi phát.

Lưu ý cho người dân: Để việc thăm khám diễn ra thuận lợi, người dân nên mang theo thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài đặt ứng dụng VNeID đã tích hợp thông tin y tế khi đến các trạm y tế phường, xã vào ngày 17/4 tới.

Theo Thái Hà

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
tin vui

