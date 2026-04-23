Thành phố chưa đưa vào vận hành “camera AI phạt nguội” giao thông

Mấy ngày gần đây, trên một số hội, nhóm và tài khoản mạng xã hội tại Đà Nẵng xuất hiện thông tin cho rằng hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại nhiều nút giao thông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23-4-2026, tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, đây là thông tin chưa chính xác.

Cụ thể, thông tin lan truyền nêu nhiều mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định; không thắt dây an toàn; sử dụng điện thoại khi lái xe… kèm theo số tiền phạt các lỗi. Thậm chí, nội dung lan truyền còn khẳng định “camera AI có thể quét từ khoảng 500–800m” và liệt kê hàng chục tuyến đường, nút giao thông sẽ bị “phạt nguội”.

Trao đổi với Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, đại diện cơ quan có thẩm quyền cho biết, hiện chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về thời điểm vận hành và áp dụng xử phạt vi phạm giao thông bằng hệ thống camera AI theo nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Những nội dung thông tin như thế này đăng trên các trang mang xã hội là hoàn toàn sai sự thật

Thời gian qua, thành phố đã đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống camera phục vụ công tác giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị. Trong đó, một số camera được tích hợp phần mềm thông minh ứng dụng AI nhằm hỗ trợ công tác quản lý. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống camera Al để xử phạt vi phạm giao thông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, người dân nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan chức năng để đảm bảo chính xác, chủ động chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.